Индзаги готов заключить новый контракт с "Лацио"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги готов заключить новый контракт с клубом. Об этом сообщает La Repubblica.

Ранее сообщалось, что 43-летний специалист, возможно, возглавит "Ювентус".

По данным источника, Индзаги готов заключить новый контракт с "орлами" до 2021 года. Нынешнее соглашение действует до 2020.

Также сообщается, что римский клуб увеличит оклад тренера.

Минувший сезон Серии А "Лацио" закончил на 8 месте.

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