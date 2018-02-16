Индзаги: "Лацио" не заслуживал поражения от "Стяуа"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги дал комментарии после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Стяуа".

"Мы не реализовали очень много возможностей. К счастью, будет ответный матч. Если дома сыграем так же, как сегодня, то пройдём дальше. Сейчас у нас сложный период в плане результата и голов, но не в плане игры. Мы не заслуживали поражения. Команда сделала всё, что было нужно, но, несмотря на это, мы проиграли. Впрочем, у "Лацио" всё равно остаётся хороший шанс пройти дальше при такой игре" - приводит слова Индзаги Football Italia.

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