Индзаги: "Лацио" сейчас вполне заслуживает пройти в четвертьфинал"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" (первый матч - 2:2).

"Нас ждет большая игра, с определенным психологическим давлением. Мы проделали большой путь, прежде чем попасть сюда, добывали результат матч за матчем. Завтра все будет стоять на кону. Для нас это 43-й матч в этом сезоне, пока все складывалось для нас успешно. Думаю, "Лацио" сейчас вполне заслуживает пройти в четвертьфинал", - сказал он.

Напомним, что матч состоится сегодня, 15 марта, в Киеве. | http://soccernews.ru