Индзаги: "Милан" успешно пережил глобальную перестройку и теперь ему нужно дать немного времени"

Экс-игрок "Милана" Филиппо Индзаги призывает дать команде время.

"Будучи вне клуба, сложно сказать, чего не хватает "Милану". На мой взгляд, команда успешно пережила глобальную перестройку и теперь ей нужно дать немного времени. Понятно, что в Италии не привыкли быть терпеливыми с главными тренерами, но надеюсь, что Винченцо Монтелле дадут немного времени" - приводит слова Индзаги Football Italia.

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