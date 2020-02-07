Индзаги надеется, что Ибрагимович возьмет 9-й номер в "Милане"
Бывший нападающий "Милана" Филиппо Индзаги сказал, что был бы рад, если бы форвард Златан Ибрагимович выступал в клубе под 9-м номером, который ранее принадлежал ему. Об этом сообщает Sky Sports Italia.
"Я буду очень рад, если в "Милане" кто-то забьет под 9-м номером. Нужно прекратить это "проклятье". После меня этот номер никому не принес удачи. Но я надеюсь, если Ибрагимович возьмет этот номер, он выдержит эту ношу", - сказал Индзаги.
Напомним, 38-летний швед перешел в "Милан" в начале 2020 года. На данный момент он выступает по 21-м номером и в 5 матчах забил 2 гола.
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