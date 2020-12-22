Индзаги не продлил контракт с "Лацио"
Римский "Лацио" планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Симоне Индзаги. Пока специалиста не устраивает сумма в новом контракте.
По информации Corriere dello Sport, лично глава клуба, Клаудио Лотито, ведет переговоры с итальянским наставником. Первый вариант соглашения уже был предложен.
Но Индзаги не стал его подписывать – финансовая сторона сделки ему не понравилась. СМИ говорят, что тренеру предложили 2 миллиона евро в год плюс бонусы по завершению сезона, в случае если "Лацио" будет в топ-4 Серии А.
Пока в переговорах наступила паузы. К дальнейшему обсуждению стороны вернутся уже в следующем году.
Напомним, римляне в сезоне 2020/2021 в Серии А занимают восьмую строчку таблицы Также клуб впервые c 2000 года сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17