Индзаги не продлил контракт с "Лацио"

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Индзаги не продлил контракт с "Лацио"Римский "Лацио" планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Симоне Индзаги. Пока специалиста не устраивает сумма в новом контракте.

По информации Corriere dello Sport, лично глава клуба, Клаудио Лотито, ведет переговоры с итальянским наставником. Первый вариант соглашения уже был предложен.

Но Индзаги не стал его подписывать – финансовая сторона сделки ему не понравилась. СМИ говорят, что тренеру предложили 2 миллиона евро в год плюс бонусы по завершению сезона, в случае если "Лацио" будет в топ-4 Серии А.

Пока в переговорах наступила паузы. К дальнейшему обсуждению стороны вернутся уже в следующем году. 

Напомним, римляне в сезоне 2020/2021 в Серии А занимают восьмую строчку таблицы Также клуб впервые c 2000 года сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

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