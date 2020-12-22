Индзаги не продлил контракт с "Лацио"

Римский "Лацио" планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Симоне Индзаги. Пока специалиста не устраивает сумма в новом контракте.

По информации Corriere dello Sport, лично глава клуба, Клаудио Лотито, ведет переговоры с итальянским наставником. Первый вариант соглашения уже был предложен.

Но Индзаги не стал его подписывать – финансовая сторона сделки ему не понравилась. СМИ говорят, что тренеру предложили 2 миллиона евро в год плюс бонусы по завершению сезона, в случае если "Лацио" будет в топ-4 Серии А.

Пока в переговорах наступила паузы. К дальнейшему обсуждению стороны вернутся уже в следующем году.