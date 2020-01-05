Индзаги оценил возможность "Лацио" выиграть чемпионат Италии

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Индзаги оценил возможность "Лацио" выиграть чемпионат Италии

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги оценил возможность команды выиграть чемпионат Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сегодня, 5 января, подопечные Индзаги обыграли "Брешию" (2:1) в чемпионате Италии.

"Мы должны развиваться каждый день. Это нормально, что он нас ждут большего, ответственность высока. Нужно постараться сохранить тот же темп.

Серия А - непростой чемпионат и мы получили сегодня доказательства. Мы хотим сосредоточиться на попадании в квалификацию Лиги чемпионов", - сказал Индзаги.

Напомним, что в 2019 году "Лацио" выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

А еще: "Лацио" в гостях обыграл "Брешию" в Серии А| http://soccernews.ru
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