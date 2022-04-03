Индзаги поделился ожиданиями от игры с "Ювентусом"
Фото: твиттер "Интера"\Автор неизвестен
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против туринского "Ювентуса" в рамках 31-го тура Серии А.
"Очень важный матч, нельзя и придумать лучшей возможности послать сигнал окружающим и самим себе. Дело за нами: надо сыграть сильно, проявить спортивную злость и характер, чтобы улучшить наше положение. Мы знаем, в какой ситуации были полтора месяца назад. Мы потеряли больше очков, чем предполагали наши выступления, и знаем, что против такого сильного соперника, как "Ювентус", нам надо действовать агрессивно и решительно.
Если бы мне в начале сезона это предложили, я бы согласился, чтобы к началу апреля мы добились победы в Суперкубке Италии и выхода в плей-офф Лиги чемпионов спустя 10 лет, а также боролись за победу в Серии А. Именно об этом клуб и просил. Главное в матче с "Ювентусом" – это результат. В последнее время нам не хватает именно очков. Даже по недавним матчам видно, что мы создаем много моментов, но набрали за последние 7 игр только 7 баллов. Это разочаровывает.
Мы хотим победить и знаем, что впереди у нас 9 финалов. Этот матч – самый сложный из них", – сказал итальянский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17