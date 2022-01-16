Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Аталантой"
Фото: инстаграм "Интера"\Автор неизвестен
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против "Аталанты" в 22-м туре Серии А.
"В среду мы добились заслуженной победы над "Ювентусом" в Суперкубке Италии, против команды, которая провела хороший матч. Нам удалось сохранить самообладание, несмотря на пропущенный гол. Парни сделали ровно то, о чем я их просил.
Было здорово взять первый трофей в "Интере". Но теперь это позади, нужно отодвинуть эйфорию в сторону – впереди сложный матч в Бергамо.
Эта игра важна в контексте борьбы за скудетто. "Аталанта" на четвертом месте, занимала третье место три сезона подряд. Она постоянно становится сильнее.
Думаю, это будет очень требовательный к физическому состоянию матч, где будет много дуэлей. В матчах с некоторыми соперниками очень важно выигрывать единоборства, сохранять спокойствие и работать сообща", – сказал итальянский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17