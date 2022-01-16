Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Аталантой"

Фото: инстаграм "Интера"\Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против "Аталанты" в 22-м туре Серии А.

"В среду мы добились заслуженной победы над "Ювентусом" в Суперкубке Италии, против команды, которая провела хороший матч. Нам удалось сохранить самообладание, несмотря на пропущенный гол. Парни сделали ровно то, о чем я их просил.

Было здорово взять первый трофей в "Интере". Но теперь это позади, нужно отодвинуть эйфорию в сторону – впереди сложный матч в Бергамо.

Эта игра важна в контексте борьбы за скудетто. "Аталанта" на четвертом месте, занимала третье место три сезона подряд. Она постоянно становится сильнее.

Думаю, это будет очень требовательный к физическому состоянию матч, где будет много дуэлей. В матчах с некоторыми соперниками очень важно выигрывать единоборства, сохранять спокойствие и работать сообща", – сказал итальянский специалист.

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