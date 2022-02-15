Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Теги симоне индзагиинтер миланлига чемпионов уефа

Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Фото: инстаграм "Интера"\Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Сила "Ливерпуля" в грамотных тренерах, классных футболистах и длинной скамейке запасных, но любой матч начинается при счете 0:0. Чтобы добиться успеха, надо сыграть в полную силу и ничего не бояться. Ведь нам тоже есть что предложить сопернику.

Я не могу точно назвать свой состав, но могу сказать, что у нас есть, из кого выбирать, и на поле против "Ливерпуля" точно выйдут все сильнейшие. Я уверен в своей команде. В последних двух матчах "Интер" не набрал максимум очков, но продемонстрированная игра внушает оптимизм", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Интером" и "Ливерпулем" состоится завтра, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

Также не пропустите: Депай не поможет "Барселоне" в ближайших матчах. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бетис" построит новую базу, которая станет самой крупной в Европе

"Бетис" построит новую базу, которая станет самой крупной в Европе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов