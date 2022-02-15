Фото: инстаграм "Интера"\Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Сила "Ливерпуля" в грамотных тренерах, классных футболистах и длинной скамейке запасных, но любой матч начинается при счете 0:0. Чтобы добиться успеха, надо сыграть в полную силу и ничего не бояться. Ведь нам тоже есть что предложить сопернику.

Я не могу точно назвать свой состав, но могу сказать, что у нас есть, из кого выбирать, и на поле против "Ливерпуля" точно выйдут все сильнейшие. Я уверен в своей команде. В последних двух матчах "Интер" не набрал максимум очков, но продемонстрированная игра внушает оптимизм", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Интером" и "Ливерпулем" состоится завтра, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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