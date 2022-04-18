Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Миланом"

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Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Миланом"

Фото: твиттер "Интера"\Автор неизвестен

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного  матча с "Миланом" в рамках полуфинала Кубка Италии.

Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 0:0.

"Мы знаем важность задачи и то, что она представляет для нас. У нас три победы подряд, и мы готовы.

Кубок Италии нужно отделять от чемпионата. Мы участвуем в обоих турнирах, а это означает, что у нас все хорошо, ведь в январе мы также выиграли Суперкубок.

Мы сыграем против "Милана" в четвертый раз за сезон. Завтра мы хотим победить, потому что наша цель - финал Кубка Италии", - сказал итальянский специалист.

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