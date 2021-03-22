Индзаги - после победы над "Ювентусом": "У меня была заготовлена речь на случай поражения"
Главный тренер "Беневенто" Филиппо Индзаги дал комментарии после победного матча 28-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса".
"Конечно, я говорил ребятам, что мы можем взять очки. Но у меня уже была заготовлена речь на случай поражения. Я суеверен, но должен был рациональным. Набрать четыре очка в играх с "Ювентусом" - это большая редкость. В начале сезона мы были бы счастливы тому, где сейчас находимся", - приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.
"Беневенто" набрал 29 очков в 28 турах Серии А и занимает 16-е место в таблице.
"Ведьмы" в воскресенье победили "Ювентус" в гостях благодаря единственному голу экс-форварда ЦСКА Адольфо Гайча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17