Индзаги - после победы над "Ювентусом": "У меня была заготовлена речь на случай поражения"

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Индзаги - после победы над "Ювентусом": "У меня была заготовлена речь на случай поражения"

Фото сайт Джанлуки Ди Марцио

Главный тренер "Беневенто" Филиппо Индзаги дал комментарии после победного матча 28-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса".

"Конечно, я говорил ребятам, что мы можем взять очки. Но у меня уже была заготовлена речь на случай поражения. Я суеверен, но должен был рациональным. Набрать четыре очка в играх с "Ювентусом" - это большая редкость. В начале сезона мы были бы счастливы тому, где сейчас находимся", - приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

"Беневенто" набрал 29 очков в 28 турах Серии А и занимает 16-е место в таблице.

"Ведьмы" в воскресенье победили "Ювентус" в гостях благодаря единственному голу экс-форварда ЦСКА Адольфо Гайча.

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