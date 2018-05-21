Индзаги прокомментировал непопадание "Лацио" в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги крайне расстроен поражением клуба в матче последнего тура итальянской Серии А от "Интера" (2:3:).

Такой результат не позволил римскому клубу занять место в зоне Лиги Чемпионов по итогам сезона.

"Мы обязаны были заранее обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Разочарованы результатом матча, но это не отменяет того, что у команды был отличный сезон. У нас есть лето, чтобы подумать над произошедшим.

"Лацио" является самой результативной командой чемпионата Италии в этом сезоне, у нас была 11-матчевая беспроигрышная серия, но этого оказалось недостаточно. Возможно, мы оказались недостаточно зрелыми", - сказал он. | http://soccernews.ru