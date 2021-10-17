Индзаги прокомментировал поражение от "Лацио"

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Индзаги прокомментировал поражение от "Лацио"Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал поражение от римского "Лацио" (1:3) в Серии А.

"Это было лучшее из наших последних выступлений. Но такая команда, как наша, ведя в счете 1:0, не должна совершать столько ошибок, пытаясь забить второй раз.

Мы пропустили с пенальти, позволили "Лацио" вернуться в игру, пропустили странный второй мяч и потом потеряли голову. Такого быть не должно. Рефери не обязан останавливать игру ради соблюдения фэйр-плей, и у нас было еще 10 добавленных минут, мы должны были продолжать бороться.

Третий гол был худшим. Мы не защищались как следует и выключились. Мы потеряли концентрацию, хотя было время сравнять счет.

Такая команда, как наша, ведя в счете целый час, должна увозить домой три очка. Это главная проблема. "Лацио" – сильная команда, нельзя давать шанс вернуться в игру. Всех голов, которые мы пропустили, можно было избежать", – сказал Индзаги для DAZN.

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