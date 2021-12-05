Индзаги прокомментировал разгром "Ромы"

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Индзаги прокомментировал разгром "Ромы"Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал разгром "Ромы" со счетом 3:0 в матче 16-го тура Серии А.

"Не знаю, лучший ли это матч "Интера", но мы играли против "Ромы", у которой дома было одно поражение. Так что подобная победа придает уверенности в себе.

Это отличный знак, и я думаю, что многочисленные фанаты, приехавшие в Рим, отправятся домой довольными.

Мне посчастливилось иметь разноплановых футболистов в своем распоряжении. Скажем, Гальярдини был лучшим игроком прошлого матча, а теперь остался на скамейке.

Здорово, что все футболисты готовы играть и способны проявить себя в нужный момент", – сказал итальянский специалист для DAZN.

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