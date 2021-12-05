Индзаги прокомментировал разгром "Ромы"
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал разгром "Ромы" со счетом 3:0 в матче 16-го тура Серии А.
"Не знаю, лучший ли это матч "Интера", но мы играли против "Ромы", у которой дома было одно поражение. Так что подобная победа придает уверенности в себе.
Это отличный знак, и я думаю, что многочисленные фанаты, приехавшие в Рим, отправятся домой довольными.
Мне посчастливилось иметь разноплановых футболистов в своем распоряжении. Скажем, Гальярдини был лучшим игроком прошлого матча, а теперь остался на скамейке.
Здорово, что все футболисты готовы играть и способны проявить себя в нужный момент", – сказал итальянский специалист для DAZN.
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|Команда
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|Ювентус
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|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17