Индзаги рассказал, что отказался от продления контракта с "Интером"
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги после победы в гостях у туринского "Ювентуса" (1:0) в рамках 31-го тура Серии А, рассказал, что недавно ответил отказом на предложение руководства клуба о продлении контракта.
"У меня двухлетний контракт. Клуб уже предлагал мне продлить его, но я попросил подождать до конца сезона — контракты сейчас не так важны.
Мы знаем, что 7 месяцев работы были омрачены ничейными результатами с "Дженоа", "Торино" и "Фиорентиной". Однако я чувствую веру со стороны клуба, футболистов и болельщиков", - сказал Индзаги.
Напомним, что Симоне был назначен прошлым летом после ухода Антонио Конте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17