Индзаги рассказал, что отказался от продления контракта с "Интером"

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги после победы в гостях у туринского "Ювентуса" (1:0) в рамках 31-го тура Серии А, рассказал, что недавно ответил отказом на предложение руководства клуба о продлении контракта.

"У меня двухлетний контракт. Клуб уже предлагал мне продлить его, но я попросил подождать до конца сезона — контракты сейчас не так важны.

Мы знаем, что 7 месяцев работы были омрачены ничейными результатами с "Дженоа", "Торино" и "Фиорентиной". Однако я чувствую веру со стороны клуба, футболистов и болельщиков", - сказал Индзаги.

Напомним, что Симоне был назначен прошлым летом после ухода Антонио Конте.

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