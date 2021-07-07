Индзаги рассказал о целях "Интера" на следующий сезон

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Индзаги рассказал о целях "Интера" на следующий сезонФото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Новый главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился целями клуба на предстоящий сезон.

"Я знал, что Хакими точно продадут, но мне пообещали, что команда будет конкурентоспособной. Я каждый день общаюсь с руководством. Мы хотим улучшить результаты в Лиге чемпионов, ведь "Интер" не играл в 1/8 финала с 2011 года.

Руководство очень хотело, чтобы я оказался здесь. Я знаю, что мы с фанатами будем близки.

Мы должны защитить титул. Мы – "Интер", и мы сделаем все, чтобы следующим летом отпраздновать чемпионство. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить Антонио Конте и его штаб с достигнутым результатом", – сказал Индзаги.

Напомним, что в прошлом сезоне "неррадзури" под руководством Антонио Конте впервые с 2010 года выиграли чемпионат Италии, однако не сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв четвертое место в группе с мадридским "Реалом", донецким "Шахтером" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.

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