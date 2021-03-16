Индзаги считает, что "Лацио" уже выполнил свою задачу в Лиге Чемпионов

Наставник "Лацио" Симоне Индзаги высказался касательно предстоящей ответной матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией".

"Хотим играть в Лиге Чемпионов чаще. Это наша первая 1/8 финала за 20 лет. От таких матчей нужно получать удовольствие. Надеюсь, нам это удастся.

Свою задачу в турнире мы решили - перед нами стояла цель выйти в плей-офф. Попробуем показать хороший футбол. Мы не проигрывали в Лиге Чемпионов в этом сезоне до первого матча с немцами. Во втором поединке хотим сыграть достойно", — сказал Индзаги в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, 23 февраля прошел первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов в котором "Лацио" дома уступил "Баварии" со счетом 1:4.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" — "Лацио" пройдет в среду, 17 марта в Мюнхене. Начало игры в 23:00 по московскому времени.