Индзаги сравнил Гайча с Левандовски
Фото: Твиттер @bncalcio
Наставник "Беневенто" Филиппо Индзаги поделился мнением о форварде Адольфо Гайче, который играет за клуб на правах аренды из ЦСКА.
"Гайч силен, потому что у него есть мощь и скорость. Он мало говорит, но усердно трудится. Но пока Адольфо еще не в лучшей форме, ему надо больше тренироваться и прогрессировать.
По своим характеристикам Гайч напоминает мне Роберта Левандовского, но Адольфо еще очень молод", – приводит слова Индзаги Corriere della Sera.
В текущем сезоне аргентинский нападающий выходил на поле в Серии А в 5 матчах и смог забить 2 гола.
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