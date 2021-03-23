Индзаги сравнил Гайча с Левандовски

Фото: Твиттер @bncalcio

Наставник "Беневенто" Филиппо Индзаги поделился мнением о форварде Адольфо Гайче, который играет за клуб на правах аренды из ЦСКА.

"Гайч силен, потому что у него есть мощь и скорость. Он мало говорит, но усердно трудится. Но пока Адольфо еще не в лучшей форме, ему надо больше тренироваться и прогрессировать.

По своим характеристикам Гайч напоминает мне Роберта Левандовского, но Адольфо еще очень молод", – приводит слова Индзаги Corriere della Sera.

В текущем сезоне аргентинский нападающий выходил на поле в Серии А в 5 матчах и смог забить 2 гола.