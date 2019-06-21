Индзаги, возможно, возглавит "Беневенто"
Филиппо Индзаги хочет возглавить "Беневенто". Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.
Ранее 45-летний специалист возглавлял "Болонью", откуда был уволен зимой 2019 года. Итальянский клуб продолжает выплачивать зарплату тренеру.
В минувшем сезоне "Беневенто" занял третье место в Серии В, однако не сумел пройти в Серию А.
"Болонья" заняла 10 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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|38
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|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17