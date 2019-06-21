Индзаги, возможно, возглавит "Беневенто"

Филиппо Индзаги хочет возглавить "Беневенто". Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.

Ранее 45-летний специалист возглавлял "Болонью", откуда был уволен зимой 2019 года. Итальянский клуб продолжает выплачивать зарплату тренеру.

В минувшем сезоне "Беневенто" занял третье место в Серии В, однако не сумел пройти в Серию А.

"Болонья" заняла 10 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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