Индзаги высказался насчет победы над "Ювентусом"

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Индзаги высказался насчет победы над "Ювентусом"

Фото: твиттер "Интера"\Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над туринским "Ювентусом" (1:0) в матче 31-го тура Серии А.

"Мы сделали важный шаг вперед, ведь мы преследуем "Милан" и "Наполи". В последнее время мы теряли очки, но постараемся наверстать упущенное в оставшихся 8 матчах.

Сегодня соперник не доставил нам много проблем. В первом тайме "Юве" попал в перекладину после фола на Хандановиче, затем мяч после прохода Закарии угодил в штангу, а так, мои ребята редко позволяли создавать опасность у наших ворот.

В последнее время у нас отсутствовали важные игроки – такие темы обсуждают применительно к другим клубам, но когда речь идет о нас, то ограничиваются разговорами о тактике.

Я помню, о чем говорила публика в начале сезона. Также я помню, что "Интер" не выигрывал у "Юве" в гостях 11 лет. Однако сегодняшняя победа – это лишь промежуточный шаг. И я отлично помню, о чем люди говорили не так давно", – сказал итальянский специалист.

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