Индзаги высказался о результатах "Интера"

Теги симоне индзагиинтер милан

Индзаги высказался о результатах "Интера"Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал слова о том, что он проделывает работу с "нерадзурри" лучше, чем Антонио Конте, который занимал пост тренера до него.

"Для меня это комплимент. "Интер" – чемпион Италии, но некоторые говорили, что этот сезон будет для нас переходным. Придя в «Интер», я увидел, что клуб меня во всем поддерживает, а в команде собраны выдающиеся игроки.

Мы пригласили подходящих для нашего проекта футболистов. Мы решили первую задачу – вышли в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 9 лет. Поедем в гости к "Реалу", чтобы занять первое место в группе", – сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: Эмери остался крайне недоволен судейством в матче против "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хави подрался с Эмери после матча в Ла Лиге

Хави подрался с Эмери после матча в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов