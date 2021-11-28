Индзаги высказался о результатах "Интера"

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал слова о том, что он проделывает работу с "нерадзурри" лучше, чем Антонио Конте, который занимал пост тренера до него.

"Для меня это комплимент. "Интер" – чемпион Италии, но некоторые говорили, что этот сезон будет для нас переходным. Придя в «Интер», я увидел, что клуб меня во всем поддерживает, а в команде собраны выдающиеся игроки.

Мы пригласили подходящих для нашего проекта футболистов. Мы решили первую задачу – вышли в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 9 лет. Поедем в гости к "Реалу", чтобы занять первое место в группе", – сказал итальянский специалист.

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