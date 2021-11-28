Индзаги высказался о результатах "Интера"
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал слова о том, что он проделывает работу с "нерадзурри" лучше, чем Антонио Конте, который занимал пост тренера до него.
"Для меня это комплимент. "Интер" – чемпион Италии, но некоторые говорили, что этот сезон будет для нас переходным. Придя в «Интер», я увидел, что клуб меня во всем поддерживает, а в команде собраны выдающиеся игроки.
Мы пригласили подходящих для нашего проекта футболистов. Мы решили первую задачу – вышли в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 9 лет. Поедем в гости к "Реалу", чтобы занять первое место в группе", – сказал итальянский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17