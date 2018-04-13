Индзаги высказался о вылете "Лацио" из Лиги Европы

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Индзаги высказался о вылете "Лацио" из Лиги ЕвропыГлавный тренер римского "Лацио" Симоне Индзаги рассказал о причинах поражения своей команды в матче с австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург" (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

"После забитого гола мы сразу пропустили, а затем с нами что-то произошло, и команда просто выключилась из игры. Всё было в наших руках, мы не имели права проигрывать в этом матче", - сказал он.

Римляне выиграли в первом матче 4:2 и по сумме двух матчей уступили австрийцам. | http://soccernews.ru

 

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