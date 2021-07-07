Индзаги высказался об Эриксена
Фото: инстаграм Эриксена/Автор неизвестен
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги высказался об Эриксене.
"Я разговаривал с Эриксеном до Евро. Я рассчитывал на него. "Интер" хорошо сработал, подписав Чалханоглу, это важный игрок.
У Эриксена есть время вернуться, мы ждем его с распростертыми объятиями", – заявил специалист.
Напомним, что в первой игре группы В на чемпионате Европы сборная Дании играла с Финляндией (0:1). В конце первой половины встречи Эриксен упал на газон, у него произошла остановка сердца. Врачам сумели спасти футболиста, сейчас он находится дома и проходит восстановление.
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|Парма
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|Болонья
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