Индзаги высказался об Эриксена

Фото: инстаграм Эриксена/Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги высказался об Эриксене.

"Я разговаривал с Эриксеном до Евро. Я рассчитывал на него. "Интер" хорошо сработал, подписав Чалханоглу, это важный игрок.

У Эриксена есть время вернуться, мы ждем его с распростертыми объятиями", – заявил специалист.

Напомним, что в первой игре группы В на чемпионате Европы сборная Дании играла с Финляндией (0:1). В конце первой половины встречи Эриксен упал на газон, у него произошла остановка сердца. Врачам сумели спасти футболиста, сейчас он находится дома и проходит восстановление.

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