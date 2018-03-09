Индзаги: "Я уверен, что "Лацио" сильнее "Динамо"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал ничью с киевским "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Динамо" - очень сильная команда, и в ответном матче нам нужно будет собраться и сыграть очень хорошо. Я доволен игрой в целом, но два гола в наши ворота были неожиданными и нелогичными. Только в конце матча мы стали лучше обороняться, но в целом, повторюсь, команда сыграла хорошо. Также могу сказать, что нам не очень повезло. Мы меньше пропустили от "Ювентуса" и "Сассуоло", чем от "Динамо". Нужно ещё больше работать. Я уверен, что "Лацио" сильнее, но нам нужно будет это доказать в Киеве" - сказал Индзаги.

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