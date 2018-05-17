Иньеста: "Барселона" допустит ошибку, если Бускетс уйдет"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о возможном уходе из клуба своего партнера по команде Серхио Бускетса.

"Клуб совершит большую ошибку, если Бускетс, учитывая его уровень, уйдет. Однако я не думаю, что это может случиться, так как он может выступать еще много лет на высоком уровне, и он - феноменальный игрок. Я не знаю, что случится в будущем, но клуб не должен медлить с вопросом продления его контракта. Я думаю, что клуб этого не допустит ", - цитирует 34-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Иньеста прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru