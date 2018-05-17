Иньеста: "Барселона" допустит ошибку, если Бускетс уйдет"

Теги серхио бускетсбарселонаандрес иньеста

Иньеста: "Барселона" допустит ошибку, если Бускетс уйдет"Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о возможном уходе из клуба своего партнера по команде Серхио Бускетса.

"Клуб совершит большую ошибку, если Бускетс, учитывая его уровень, уйдет. Однако я не думаю, что это может случиться, так как он может выступать еще много лет на высоком уровне, и он - феноменальный игрок. Я не знаю, что случится в будущем, но клуб не должен медлить с вопросом продления его контракта. Я думаю, что клуб этого не допустит", - цитирует 34-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Иньеста прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов