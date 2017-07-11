Иньеста: "Барселона" - это место, где я хочу быть и надеюсь остаться надолго"

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Иньеста: "Барселона" - это место, где я хочу быть и надеюсь остаться надолго"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста сообщил, что не собирается уходить из клуба.

"Я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру в "Барселоне". В этом клубе я с 12 лет. У меня осталось несколько лет, чтобы поиграть на самом высоком уровне, поэтому еще рано решать вопрос с будущим, но "Барселона" - это место, где я хочу быть и надеюсь остаться надолго" - приводит слова Иньесты Marca.

В минувшем сезоне Иньеста сыграл 37 поединков, отметился одним голом и 5 ассистами.

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