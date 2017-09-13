Иньеста: "Барселона" хорошо контролировала матч"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал победу своей команды над туринским "Ювентусом" в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Если команда работает хорошо, нам всем от этого лучше. Я счастлив как за себя, так и за коллектив. Всегда сложно начинать, обыгрывая такую команду, как "Юве". Мы хорошо контролировали матч. У них было очень мало шансов, мы же провели отличную игру", - цитирует 33-летнего хавбека Football Italia.

Напомним, "Барселона" установила рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru