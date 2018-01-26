Иньеста: "Барселона" может стать обладателем Кубка Испании в четвертый раз подряд"

Теги барселонаандрес иньеставаленсия

Иньеста: "Барселона" может стать обладателем Кубка Испании в четвертый раз подряд"
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста считает, что его команда способна вновь стать победителем Кубка Испании.

"Барселона" всегда уделяла много внимания Кубку Короля. В трех предыдущих розыгрышах турнира мы становились его победителями. Уверен, что мы способны сделать это вновь. Для выхода в финал нам нужно дважды хорошо сыграть с "Валенсией". В полуфинале важна каждая мелочь. Поэтому нам нужно хорошо подготовиться к матчам", - цитирует Иньесту Mundo Deportivo.

Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится 31 января. Ответный поединок "Валенсия" - "Барселона" пройдет 7 февраля.

Не пропустите: "Барселона" сразится с "Валенсией" в полуфинале Кубка Испании. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Атлетик Бильбао 21 27
11 Жирона 20 27
12 Бетис 20 27
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов