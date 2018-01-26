Иньеста: "Барселона" может стать обладателем Кубка Испании в четвертый раз подряд"



Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста считает, что его команда способна вновь стать победителем Кубка Испании.

"Барселона" всегда уделяла много внимания Кубку Короля. В трех предыдущих розыгрышах турнира мы становились его победителями. Уверен, что мы способны сделать это вновь. Для выхода в финал нам нужно дважды хорошо сыграть с "Валенсией". В полуфинале важна каждая мелочь. Поэтому нам нужно хорошо подготовиться к матчам", - цитирует Иньесту Mundo Deportivo.

Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится 31 января. Ответный поединок "Валенсия" - "Барселона" пройдет 7 февраля.

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