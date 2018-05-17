Иньеста: "Барселона" не должна сходить с ума из-за возможного трансфера Неймара в "Реал"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал слухи о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Неймар в "Реале"? Для "Мадрида" он стал бы дополнительным преимуществом , потому что это один из самых дестабилизирующих игроков в мире. Но я не думаю, что " Барса" должна будет сойти с ума, если возникнет такая ситуация ", - цитирует 34-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Тухель предпринимает попытки сохранить Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru