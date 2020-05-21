Иньеста: "Барселона" с Месси должна была выиграть Лигу Чемпионов больше, чем четыре раза"
Экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о том, что Лионель Месси не брал трофеев со сборной Аргентины.
"Меня это сильно удивляет, ведь за сборную Аргентины выступают отличные футболисты, а также сильнейший, на мой взгляд, игрок. В матче с Германией в финале ЧМ-2014 все решали детали. Думаю, если бы они сыграли еще раз, то результат был бы другим.
Вообще у меня складывается ощущение, что "Барселона" с Месси должна была выиграть Лигу Чемпионов больше, чем четыре раза. Однако таков футбол: соперники тоже очень хороши, и нужно наслаждаться тем, что имеешь", - приводит слова Иньесты Ole.
Напомним, что Иньеста и Месси в составе "Барселоны" становились обладателями ЛЧ в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14