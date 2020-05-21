Иньеста: "Барселона" с Месси должна была выиграть Лигу Чемпионов больше, чем четыре раза"

Экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о том, что Лионель Месси не брал трофеев со сборной Аргентины.

"Меня это сильно удивляет, ведь за сборную Аргентины выступают отличные футболисты, а также сильнейший, на мой взгляд, игрок. В матче с Германией в финале ЧМ-2014 все решали детали. Думаю, если бы они сыграли еще раз, то результат был бы другим.

Вообще у меня складывается ощущение, что "Барселона" с Месси должна была выиграть Лигу Чемпионов больше, чем четыре раза. Однако таков футбол: соперники тоже очень хороши, и нужно наслаждаться тем, что имеешь", - приводит слова Иньесты Ole.

Напомним, что Иньеста и Месси в составе "Барселоны" становились обладателями ЛЧ в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.

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