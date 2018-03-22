Иньеста: "Ближайшие выступления за сборную Испании и "Барселону" могут стать для меня последними"

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Иньеста: "Ближайшие выступления за сборную Испании и "Барселону" могут стать для меня последними"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста не исключает вероятности ухода из клуба и завершения карьеры в сборной Испании.

"Рано или поздно это время наступит. Сейчас я все еще получают удовольствие от того, что делаю. Впрочем мне нужно принять решение, в котором я буду полностью уверен. У меня есть несколько недель для принятия решения. Оно будет одним из самых важных в моей жизни. Самым важным было решение перейти в "Барселону".

Для меня это непростая ситуация. Я уже возрастной футболист и у меня есть заманчивый вариант. Но если у меня не будет травм, то в ближайшие два года сложно представить, что меня не будет в стартовом составе "Барселоны".

Я рассматривают варианты переход в другой клуб, который не будет пересекаться с "Барселоной". Ближайшие выступления за сборную Испании и "Барселону" могут стать для меня последними", - приводит слова Иньесты AS.

Ранее сообщалось, что "Тяньцзинь Цюанцзянь" готов платить 33-летнему Иньесту зарплату в размере 35 миллионов евро в год.

Не пропустите: "Барселона" попытается сохранить Иньесту. | http://soccernews.ru

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