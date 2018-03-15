Иньеста близок к уходу из "Барселоны"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста близок к уходу из своего родного клуба, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 33-летний получил четыре очень выгодных в финансовом плане предложения от китайских клубов, одним из которых, предположительно, является "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Ожидается, что легендарный хавбек "сине-гранатовых" будет готов к переезду в Азию по окончанию текущего сезона.

Напомним, Вальверде дал комментарий по будущему Иньесты. | soccernews.ru