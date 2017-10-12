Иньеста: "Был момент, когда я и "Барселона" не плыли в одном направлении"

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Иньеста: "Был момент, когда я и "Барселона" не плыли в одном направлении"Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста признал, что в его взаимоотношениях с боссами клуба бывали спорные моменты.

"Бывало разное. Несмотря на то что я всю жизнь в «Барселоне» и тысячу раз уже говорил, что представляю свою спортивную жизнь только в этом клубе. Никогда не думал, что мы не придём к соглашению, однако бывали сложные ситуации. Некоторые из них не для публичных заявлений, о них знают только в ближайшем окружении. Было то, что затрагивало мои чувства. И был момент, когда я и "Барселона" не плыли в одном направлении. Я не хотел шума и понимаю ситуацию клуба, которая была странной. Люди воспользовались этим, чтобы накалить обстановку. Мне не оставалось ничего иного, как ждать надлежащего момента", - сказал он.

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