Иньеста: "Дай бог, чтобы я и Коутиньо вместе добились наших целей"

Теги барселонаандрес иньестафилиппе коутиньо

Иньеста: "Дай бог, чтобы я и Коутиньо вместе добились наших целей"Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста не думает о том, что новичок клуба Филипе Коутиньо может вытеснить его из основного состава.

"Я – футболист "Барселоны" и всегда говорил, что в нашей команде должны выступать лучшие в мире игроки. В число таких футболистов входит и Коутиньо. Он обладает талантом от бога и перешёл в "Барселону", чтобы продолжать прогрессировать. А я в мои 33 года не думаю о том, может ли кто-либо выбить меня из основного состава. Дай бог, чтобы я и Коутиньо вместе добились наших целей", - сказал испанец.

Читайте: Иньеста раздумывает над уходом из "Барселоны"  | soccernews.ru

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