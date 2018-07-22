Иньеста дебютировал за "Виссел Кобе" с разгромного поражения
Легенда каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста дебютировал за японский "Виссел Кобе" с разгромного поражения.
Так, 34-летний полузащитник вышел на замену во вчерашнем матче своей команды против "Шонан Беллмаре" уже при счет 0:2 в пользу соперника. Однако появление на поле титулованного хавбека не помогло его новой команде, которая в итоге потерпела поражение с результатом 0:3.
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|17
|29
|5
|Омия Ардия
|17
|26
|6
|Гамба Осака
|17
|24
|7
|Кашива Рейсол
|17
|24
|8
|Джубило Ивата
|17
|23
|9
|Токио
|17
|23
|10
|Вегалта Сендай
|17
|23
|11
|Йокогама Ф. Маринос
|17
|22
|12
|Виссел Кобе
|17
|20
|13
|Албирекс Ниигата
|17
|18
|14
|Нагоя Грампус
|17
|17
|15
|Саган Тосу
|17
|17
|16
|Шонан Беллмаре
|17
|16
|17
|Вентфорет Кофу
|17
|15
|18
|Ависпа Фукуока
|17
|11