Иньеста дебютировал за "Виссел Кобе" с разгромного поражения

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Иньеста дебютировал за "Виссел Кобе" с разгромного пораженияЛегенда каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста дебютировал за японский "Виссел Кобе" с разгромного поражения.

Так, 34-летний полузащитник вышел на замену во вчерашнем матче своей команды против "Шонан Беллмаре" уже при счет 0:2 в пользу соперника. Однако появление на поле титулованного хавбека не помогло его новой команде, которая в итоге потерпела поражение с результатом 0:3.

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