Иньеста договорился с азиатским клубом

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Иньеста договорился с азиатским клубом
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может перебраться в Японию, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист договорился с клубом "Виссел Кобе". Его зарплата составит 90 миллионов евро за три года. Подписание контракта с хавбеком организовал владелец "Виссел Кобе" Хироши Микитани, который является генеральным Rakuten, титульного спонсора "Барселоны".

Стоит отметить, что за этот клуб играет немецкий форвард Лукас Подольски.

Напомним, что 33-летний Иньеста покинет "Барселону" по окончании нынешнего сезона.

Не пропустите: Стала известна еще одна страна, в которой может продолжить карьеру Иньеста. | http://soccernews.ru

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