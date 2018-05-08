Иньеста договорился с азиатским клубом



Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может перебраться в Японию, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист договорился с клубом "Виссел Кобе". Его зарплата составит 90 миллионов евро за три года. Подписание контракта с хавбеком организовал владелец "Виссел Кобе" Хироши Микитани, который является генеральным Rakuten, титульного спонсора "Барселоны".

Стоит отметить, что за этот клуб играет немецкий форвард Лукас Подольски.

Напомним, что 33-летний Иньеста покинет "Барселону" по окончании нынешнего сезона.

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