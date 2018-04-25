Иньеста готов рассмотреть предложения от европейских клубов

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Иньеста готов рассмотреть предложения от европейских клубов

Переход полузащитника "Барселоны" Андрес Иньеста в китайский клуб может не состояться, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист хочет рассмотреть предложения "Манчестер Сити", ПСЖ и "Арсенала", которые ранее заявили об интересе к нему.

При этом "Барселона" готова отпустить 33-летнего Иньесту даже в другой европейский клуб из уважения к его карьере в Каталонии.

Не пропустите: Иньеста имеет варианты продолжения карьеры в Европе. | http://soccernews.ru

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