Иньеста готов сыграть против "Алавеса"

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Иньеста готов сыграть против "Алавеса"Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста готов сыграть в матче второго тура испанской Ла Лиги против "Алавеса".

Как информирует sport.es, 33-летний полузащитник восстановился от травмы мышцы бедра, которую он получил в первой игре за Суперкубок Испании против мадридского "Реала". Поэтому в ближайшую субботу главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде сможет рассчитывать на своего ключевого хавбека.

Напомним, "Барселона" согласовала трансфер Дембеле. | soccernews.ru

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