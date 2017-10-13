Иньеста готов сыграть с "Атлетико"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста готов сыграть в матче восьмого тура Примеры против "Атлетико", сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

33-летний полузащитник полностью восстановился после травмы и может помочь своей команде в важном поединке с "матрасниками".

Напомним, что матч "Атлетико" - "Барселона" состоится в субботу в 21:45 по московскому времени.

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