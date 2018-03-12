Иньеста готов сыграть с "Челси"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста восстановился после травмы подколенного сухожилия, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 33-летний футболист сегодня вернулся к тренировкам в общей группе. Таким образом, он сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси".

Напомним, что матч "Барселона" - "Челси" состоится в среду в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1.

Не пропустите: Сеск: "Постараемся сделать все, чтобы Месси чувствовал себя не комфортно и не смог сыграть идеально". | http://soccernews.ru