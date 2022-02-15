Иньеста готов вернуться в "Барселону"
Фото: инстаграм Иньесты\Автор неизвестен
Испанский хавбек "Виссел Кобэ" Андрес Иньеста высказался о своей готовности к возвращению в "Барселону".
"Барса" – мой дом, и мне нигде не может быть лучше, чем там. Я бы с удовольствием вернулся туда. Хочу помочь клубу, но в этом вопросе много факторов, поэтому трудно сказать, что произойдет в будущем", – сказал Иньеста.
Напомним, что Иньеста является воспитанником "Барсы". Он выступал за первую команду каталонского клуба с 2002-го по 2018 год, сыграл в общей сложности в 674 матчах, в которых он забил 57 голов и отдал 138 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14