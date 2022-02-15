Иньеста готов вернуться в "Барселону"

Фото: инстаграм Иньесты\Автор неизвестен

Испанский хавбек "Виссел Кобэ" Андрес Иньеста высказался о своей готовности к возвращению в "Барселону".

"Барса" – мой дом, и мне нигде не может быть лучше, чем там. Я бы с удовольствием вернулся туда. Хочу помочь клубу, но в этом вопросе много факторов, поэтому трудно сказать, что произойдет в будущем", – сказал Иньеста.

Напомним, что Иньеста является воспитанником "Барсы". Он выступал за первую команду каталонского клуба с 2002-го по 2018 год, сыграл в общей сложности в 674 матчах, в которых он забил 57 голов и отдал 138 результативных передач.

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