Иньеста готов вернуться в "Барселону"

Теги андрес иньестабарселонависсел кобе

Иньеста готов вернуться в "Барселону"

Фото: инстаграм Иньесты\Автор неизвестен

Испанский хавбек "Виссел Кобэ" Андрес Иньеста высказался о своей готовности к возвращению в "Барселону".

"Барса" – мой дом, и мне нигде не может быть лучше, чем там. Я бы с удовольствием вернулся туда. Хочу помочь клубу, но в этом вопросе много факторов, поэтому трудно сказать, что произойдет в будущем", – сказал Иньеста.

Напомним, что Иньеста является воспитанником "Барсы". Он выступал за первую команду каталонского клуба с 2002-го по 2018 год, сыграл в общей сложности в 674 матчах, в которых он забил 57 голов и отдал 138 результативных передач.

Также не пропустите: Стало известно о некоторых трансферных планах "Барселоны" на летнее ТО. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Расписание матчей 1/16 финала Лиги Конференций

Расписание матчей 1/16 финала Лиги Конференций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов