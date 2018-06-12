Иньеста: "Гризманн - один из лучших форвардов мира"

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Иньеста: "Гризманн - один из лучших форвардов мира"Полузащитник каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста, который уже подписал контракт с японским "Виссел Кобе", дал комментарий слухам о возможном подписании его клубом форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Сначала говорили, что он может уйти в "Барсу", теперь твердят, что он остается в "Атлетико". Я думаю, что это в некотором роде своеобразная ситуация. Понятно, что он - один из лучших форвардов мира. Хочу ли я видеть его в "Барсе"? Конечно, мы хотим его подписать, потому что это уникальный игрок, но я не знаю, что случится. Если он перейдет в "Барсу", это будет замечательно, в противном случае клуб будет искать другие варианты", - цитирует 34-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, свое мнение о ситуации с Гризманном высказал Альба. | soccernews.ru

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