Иньеста хочет сыграть против "Барселоны"

Хавбек "Виссел Кобе" Андрес Иньеста признался, что хочет, чтобы его нынешняя команда провела товарищеский матч с "Барселоной".

"Было бы чудесно сыграть против "Барселоны" в товарищеской игре. Это было бы интересно и мне лично, и всем японским болельщикам" - приводит слова 34-летнего испанца Marca.

Напомним, что Иньеста является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" выступал с 2002 по 2018 год, сыграл 675 матчей, забил 57 голов и сделал 140 результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Луису Суаресу. | http://soccernews.ru