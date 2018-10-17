Иньеста хочет сыграть против "Барселоны"

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Иньеста хочет сыграть против "Барселоны"

Хавбек "Виссел Кобе" Андрес Иньеста признался, что хочет, чтобы его нынешняя команда провела товарищеский матч с "Барселоной".

"Было бы чудесно сыграть против "Барселоны" в товарищеской игре. Это было бы интересно и мне лично, и всем японским болельщикам" - приводит слова 34-летнего испанца Marca.

Напомним, что Иньеста является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" выступал с 2002 по 2018 год, сыграл 675 матчей, забил 57 голов и сделал 140 результативных передач. 

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