Иньеста хочет вернуться в "Барселону"

Фото инстаграм Андреса Иньесты

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста признался, что у него есть мысли о возвращении в каталонский клуб.

"Да, я хочу вернуться. Я бы хотел, чтобы это произошло. Но не знаешь, что случится в будущем. Пока неизвестно, в каком качестве я могу вернуться", - приводит слова 37-летнего испанца BBC.

Сейчас Иньеста выступает за "Виссел Кобе". Его контракт с японским клубом рассчитан до 31 января 2024 года.

Цвета "Барсы" хавбек защищал с начала карьеры и до 2018 года. Он забил 57 голов и сделал 139 ассистов в 674 матчах.

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