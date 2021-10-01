Иньеста хочет вернуться в "Барселону"
Фото инстаграм Андреса Иньесты
Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста признался, что у него есть мысли о возвращении в каталонский клуб.
"Да, я хочу вернуться. Я бы хотел, чтобы это произошло. Но не знаешь, что случится в будущем. Пока неизвестно, в каком качестве я могу вернуться", - приводит слова 37-летнего испанца BBC.
Сейчас Иньеста выступает за "Виссел Кобе". Его контракт с японским клубом рассчитан до 31 января 2024 года.
Цвета "Барсы" хавбек защищал с начала карьеры и до 2018 года. Он забил 57 голов и сделал 139 ассистов в 674 матчах.
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|20
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|Валенсия
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
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|Бетис
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|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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