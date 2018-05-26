Иньеста: "Хочу вместе со своей новой командой стать чемпионами"
Новичок японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста высказался о своем переходе в новый клуб.
"Я приехал сюда совсем недавно, меня здесь хорошо встретили. Надеюсь, мой опыт поможет команде выйти на новый уровень. Я всегда стремлюсь к максимуму и хочу вместе со своей новой командой стать чемпионами" - приводит слова Иньесты Calcionews24.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ryutsu Keizai Dragons
|15
|35
|2
|Osaka
|15
|32
|3
|Azul Claro Numazu
|15
|29
|4
|Хонда Лок
|15
|26
|5
|Vanraure Hachinohe
|15
|25
|6
|Хонда
|15
|25
|7
|Сони Сендай
|15
|23
|8
|МИО Бивако Кусацу
|15
|22
|9
|Urayasu
|15
|19
|10
|Йокогава Мусашино
|15
|19
|11
|Reinmeer Aomori
|15
|17
|12
|Maruyasu Okazaki
|15
|17
|13
|Hoyo Oita
|15
|16
|14
|Nara Club
|15
|14
|15
|Точиги Ува
|15
|10
|16
|Fagiano Okayama II
|15
|6