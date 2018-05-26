Иньеста: "Хочу вместе со своей новой командой стать чемпионами"

1 Теги андрес иньестависсел кобе

Иньеста: "Хочу вместе со своей новой командой стать чемпионами"

Новичок японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста высказался о своем переходе в новый клуб.

"Я приехал сюда совсем недавно, меня здесь хорошо встретили. Надеюсь, мой опыт поможет команде выйти на новый уровень. Я всегда стремлюсь к максимуму и хочу вместе со своей новой командой стать чемпионами" - приводит слова Иньесты Calcionews24.

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