Иньеста и Паулиньо готовы сыграть с "Алавесом"

Хавбеки "Барселоны" Андрес Иньеста и Паулиньо попали в заявку на матч с "Алавесом".

Как сообщает официальный сайт клуба, Иньеста полностью восстановился после повреждения бедра, которое он получил в первой игре с "Реалом" за Суперкубок Испании.

Отметим, что для Паулиньо это может стать дебютной игрой за каталонцев.

В заявку на игру не попали Вермален, Динь, Дуглас, Марлон, Мунир, Луис Суарес и Туран.

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