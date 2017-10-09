Иньеста имеет право расторгнуть контракт с "Барселоной" в одностороннем порядке

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста имеет право расторгнуть контракт с каталонским клубом в одностороннем порядке.

Как сообщает Sport.es, 33-летний футболист, заключивший с "сине-гранатовыми" пожизненное соглашение, может покинуть команду без обязательств, но должен проинформировать руководство о своём решении не позднее 30 апреля каждого года.

Также отмечается, что "Барселона" после расторжения контракта должна будет выплатить Иньесте бонус.

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