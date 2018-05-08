Иньеста имеет пять вариантов продолжения карьеры

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста имеет пять вариантов продолжения своей карьеры, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, в подписании 33-летнего полузащитника "сине-гранатовых" заинтересованы клубы из Японии, Австралии, Катара, США и Китая. Однако, согласно заверениям окружения футболиста, официальных бумаг он еще не подписывал ни с кем.

Напомним, ранее сообщалось, что Иньеста может перейти в "Виссел Кобе". | soccernews.ru