Иньеста имеет варианты продолжения карьеры в Европе

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста, который ближайшим летом может покинуть свой клуб, имеет варианты продолжения карьеры в Европе.

Так, по сведениям AS, видеть 33-летнего хавбека в рядах своей команды уже выразил желание главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Кроме того, интерес к легенде "сине-гранатовых" проявляет ПСЖ. Еще одним потенциальным претендентом на игрока может стать лондонский "Арсенал", если его новым наставником станет Луис Энрике, последним клубом которого как раз был каталонский гранд.