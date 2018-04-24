Иньеста имеет варианты продолжения карьеры в Европе
Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста, который ближайшим летом может покинуть свой клуб, имеет варианты продолжения карьеры в Европе.
Так, по сведениям AS, видеть 33-летнего хавбека в рядах своей команды уже выразил желание главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Кроме того, интерес к легенде "сине-гранатовых" проявляет ПСЖ. Еще одним потенциальным претендентом на игрока может стать лондонский "Арсенал", если его новым наставником станет Луис Энрике, последним клубом которого как раз был каталонский гранд.
Напомним, France Football извинился перед Иньестой. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Эвертон
|35
|45
|9
|Лестер Сити
|34
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25