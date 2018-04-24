Иньеста имеет варианты продолжения карьеры в Европе

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Иньеста имеет варианты продолжения карьеры в ЕвропеКапитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста, который ближайшим летом может покинуть свой клуб, имеет варианты продолжения карьеры в Европе.

Так, по сведениям AS, видеть 33-летнего хавбека в рядах своей команды уже выразил желание главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Кроме того, интерес к легенде "сине-гранатовых" проявляет ПСЖ. Еще одним потенциальным претендентом на игрока может стать лондонский "Арсенал", если его новым наставником станет Луис Энрике, последним клубом которого как раз был каталонский гранд.

Напомним, France Football извинился перед Иньестой. | soccernews.ru

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